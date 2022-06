This Is Us-actrice Mandy Moore in verwachting van tweede kind

„Het volgende hoofdstuk in mijn leven, als een moeder van twee, staat op het punt te beginnen”, schrijft Moore bij een foto van haar zoontje Gus. Haar tweede kindje moet dit najaar ter wereld komen. „Ik kan niet wachten en Gus gaat de beste grote broer worden”, aldus de actrice.

Moore, vooral bekend van de NBC-serie This Is Us, beviel in februari vorig jaar van Gus. Ze omschreef haar bevalling later als een ’schokkende ervaring’. Ze deed er in totaal zo’n veertig uur over.