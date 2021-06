Dr. Dre waarschuwt zwarte mannen: check je bloeddruk

Omdat Dr. Dre naar eigen zeggen altijd goed heeft gelet op zijn gezondheid, had hij niet verwacht een hersenbloeding te krijgen. „Het is heel gek, want ik heb nooit een hoge bloeddruk gehad. Ik ben altijd iemand geweest die goed op zijn gezondheid let”, zegt hij in de Los Angeles Times. „Maar het is iets dat om de een of andere reden vaker voorkomt bij zwarte mannen met een hoge bloeddruk. Ik heb het zelf niet zien aankomen.”

De producer werd begin dit jaar met een hersenbloeding opgenomen op de ic. Na daar een week te hebben gelegen, werd hij ontslagen uit het ziekenhuis. Hoe de hersenbloeding heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Vermoed wordt dat hij een aneurysma, een uitstulping in een bloedvat van de hersenen, heeft gehad.

Dr. Dre voelt zich inmiddels weer ’fantastisch’.