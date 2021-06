Jubileum voor Call the midwife: ’Pil maakt recreatieve seks mogelijk’

Vroedvrouw Trixie (Helen George), met verpleegster Phyllis Crane en zuster Julienne achter haar, vecht nog altijd tegen haar drankverslaving. Ⓒ Foto’s BBC

Toen actrice Helen George zich stortte op de rol van de jonge verloskundige Trixie, was de verwachting dat Call the midwife een bescheiden dramaserie zou worden. Het zou slechts zes afleveringen tellen. „En hier zitten we dan, tien seizoenen later”, zegt ze opgetogen vanuit haar woning met stijlvol flamingo-behang via Zoom.