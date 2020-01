Gigi Hadid toch geen jurylid in zaak Weinstein

Hadid verscheen donderdagochtend in de rechtbank van Manhattan voor de juryselectie. Het model was een van de honderden mensen die is opgeroepen. Uiteindelijk moeten er twaalf juryleden en acht reservejuryleden worden geselecteerd. Dit vaak langdurige proces is inmiddels al acht dagen gaande.

Weinstein wordt door tientallen vrouwen beticht van seksueel wangedrag. Tijdens deze zaak in New York, die begin deze maand van start ging en twee maanden kan duren, staat de beschuldiging van twee vrouwen centraal. Als de oud-filmproducent schuldig wordt bevonden kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen.