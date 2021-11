Ook Good Morning America-presentator Michael Strahan gaat de ruimte in

„Over minder dan drie weken, op 9 december, zal ik de lucht in worden geschoten bij de volgende lancering van Blue Origin Space! Ik ga de ruimte in”, liet Strahan de kijkers van zijn ontbijtshow dinsdagochtend weten. „Ik geloof dat dit de manier is om innovatief en creatief te zijn, pioniers in de luchtvaart, nu ruimtevaart”, voegde hij eraan toe. „En het zal een tijdje duren, maar ik geloof echt dat het ons hier op aarde veel technologische doorbraken en innovaties zal brengen, en ik wil er gewoon deel van uitmaken.”

Strahan, die in de VS ook bekend is als American football-speler, gaat aan boord met vijf andere passagiers. Onder hen Laura Shepard Churchley, de oudste dochter van astronaut Alan Shepard, en de allereerste vader en zoon die samen naar de ruimte gaan. De vlucht is de derde van de Blue Origin.