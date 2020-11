UNITY wil ook na Songfestival samen door

De zangeressen deden afzonderlijk auditie voor het songfestival en werden vervolgens bij elkaar gezet als nieuwe meidengroep. Dat beviel hartstikke goed. Demi, Maud, Jayda en Naomi werden al snel vriendinnen, vertellen ze aan het ANP. „Ik hoop dat wat we nu doen straks nog steeds kunnen doen”, zegt Naomi. „Met meer plannen en meer dingen die op ons pad komen.” Een deelname aan het grote songfestival bijvoorbeeld. „Dat zou heel gaaf zijn. Ik hoop sowieso wel dat we dat ook met z’n vieren kunnen doen.”

In het verleden maakten al diverse andere kandidaten van het Junior Songfestival in heel Europa de stap van de junior-editie naar het grote songfestival. In Nederland deed bijvoorbeeld OG3NE dat. De zussen vertegenwoordigden Nederland zowel op het Junior Eurovisiesongfestival van 2007 als tien jaar later op het Eurovisiesongfestival.

De finale van het Junior Eurovisiesongfestival vindt zondag om 17.00 uur plaats. Anders dan bij het grote songfestival kan het publiek al het hele weekeinde stemmen en ook op het eigen land.