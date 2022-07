Gijs Naber doet Léa Seydoux opmerkelijk aanzoek

De Hongaarse cineaste Ildikó Enyedi (My 20th century, On body and soul) is de regisseur van dit verzorgd ogende historische drama. Zij baseerde zich op het gelijknamige werk van haar landgenoot Milán Füst uit 1942, een roman die al op jonge leeftijd indruk op haar maakte. Haar lijvige (lees: veel te lange) verfilming verraadt dan ook een groot respect voor het bronmateriaal. Vooral in de dialogen kan zij zich daar maar moeilijk van losmaken: in The story of my wife wordt hoofdzakelijk boekentaal gesproken, met uiteenlopende accenten.

Huwelijk

Even aan wal, kondigt Störr aan te zullen trouwen met de eerste vrouw die het etablissement komt binnenwandelen waar hij zich bevindt. Nog mazzel dat dit de aantrekkelijke Lizzy (Léa Seydoux) is. Opmerkelijk genoeg blijkt zij niet afkerig van zijn boude aanzoek en gaat daar in dit soms broeierige liefdesdrama in mee. Misschien ook omdat een huwelijk met een man die vaak weg is past bij de ruimte die zij nodig heeft om haar leven op haar eigen voorwaarden te leven. Haar ongrijpbaarheid gaat haar zeeman echter steeds mee tegenstaan.

Met Louis Garrel als liefdesrivaal vormt de Lizzy’s vrijheidsdrang en Jakobs jaloezie een steeds giftiger cocktail. Intussen blijft Stöll als personage vooral passief, wat ons niet voor hem inneemt. Een zware dobber dus voor Naber, zeker in combinatie met de literaire ballast waarmee Ildikó Enyedi hem opzadelt.

✭✭✩ (2,5 sterren uit 5)