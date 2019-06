Man aangeklaagd voor camera op toilet Bondset

Het is onduidelijk welke rol de man speelde op de set van Bond 25. Ook is niet duidelijk of de man daadwerkelijk opnames heeft gemaakt. De politie zegt de zaak wel heel serieus te nemen.

Het is een nieuwe tegenslag voor een productie die lijkt te worden achtervolgd door ongeluk. Vorige maand vond er een explosie plaats op de set waarbij een van de crewleden gewond raakte. En in april raakte hoofdrolspeler Daniel Craig gewond aan zijn enkel; hij moest worden geopereerd en de opnames liepen een paar weken vertraging op.

De opnames voor de 25e, nog titelloze, Bondfilm moesten eerder een half jaar worden uitgesteld omdat regisseur Danny Boyle en de producenten ruzie kregen over het scenario. Boyle werd van het project gehaald en het script werd flink herschreven. De film zou in april 2020 in de bioscopen te zien moeten zijn.