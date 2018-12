Carrie Underwood klaar voor comeback

„Fysiek gaat het de laatste dagen heel erg goed”, vertelt Carrie, die door de val haar pols brak en snijwonden en schrammen in haar gezicht opliep, op haar website. „Mijn pols ziet er weer bijna hetzelfde uit als voorheen. Het is nu voor zo’n 90 procent hersteld en de doktoren zeggen dat de laatste 10 procent vanzelf komt. En mijn gezicht is ook heel mooi genezen. Ik voel me sinds tijden weer meer mezelf.”

De 34-jarige countryzangeres kreeg veertig tot vijftig hechtingen en moest noodgedwongen gas terugnemen. Het voordeel daarvan was dat ze veel tijd kon doorbrengen met haar man Mike en zoontje Jesaja. „Ik noem het gedwongen ontspanning. Soms denk ik dat dingen gebeuren om ons duidelijk te maken dat we ons te druk maken.”

Op muzikaal gebied heeft Underwood de afgelopen maanden niet stilgezeten. Ze was veel te vinden in de studio. „Ik was creatief, op een manier die ik nog nooit eerder geweest ben.” Het resulteerde in een nieuwe single, Cry Pretty, die woensdagochtend verschijnt. Fans kunnen het nummer zondag voor het eerst live horen. Dan treedt de zangeres op tijdens de Academy of Country Music Awards, haar eerste optreden na het ongeluk.