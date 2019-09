Peter Bolhuis en Yvonne van den Hurk maken toneelthriller over bomaanslag

Ⓒ BSR Agency

Peter Bolhuis en Yvonne van den Hurk gaan komend seizoen de Nederlandse theaters in met een voorstelling over een mogelijke bomaanslag. Een heilige avond gaat op 12 oktober in première in Theater Bellevue en is daarna tot eind december door het hele land te zien. Dat heeft Theaterbureau De Mannen dinsdag bekendgemaakt.