Britse hof deelt recept koninklijke kerstpudding

Britse families maken op de laatste zondag voor de adventperiode begint een pudding die ze vervolgens op Eerste Kerstdag weer opwarmen. Het is een familieactiviteit waarbij ouders hun kinderen leren hoe ze de pudding moeten maken. Zo ’mag’ iedereen een keer roeren en dan een wens voor het komende jaar doen. Sommige families verstoppen ook zilveren munten in de puddingmix, wat geluk moet brengen aan de vinder – ervan uitgaand dat diegene zich er niet in verslikt.

De pudding uit de koninklijke keukens wordt gemaakt met onder meer rozijnen, bier, bruine rum en brandy. De gerecht kan ook kindvriendelijk worden gemaakt, blijkt uit het recept. „Als je geen alcohol wilt gebruiken, kan je dit vervangen voor sinaasappelsap of koude thee.”