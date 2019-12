André Hazes en Bridget Maasland wonen al praktisch samen

„Ik ben wel echt op m’n plekje bij haar”, glunderde André. „Ik heb al een sleutel en ik ben er heel veel te vinden.” Alleen als de zanger zijn 3-jarige zoontje André over de vloer heeft, is hij nog in zijn eigen huis te vinden. „Als ik Dreetje heb, ga ik wel naar m’n eigen plekje. Maar de rest van de dagen wil ik met haar zijn.”

Zijn zoon kreeg André met zijn ex Monique Westenberg. Hun knipperlichtrelatie liep begin november definitief op de klippen en al snel werd duidelijk dat de zanger was gevallen voor de 45-jarige Bridget. Zij bevestigde aan de desk van RTL Boulevard dat André vaak bij haar te vinden is. „Dat was eigenlijk gelijk al zo.”

Bridget, die deze week in een column al liet doorschemeren „stokoud” te willen worden met André, moet mogelijk zelfs rekening houden met een aanzoek. „Een huwelijksaanzoek? Ik weet het niet,” zei André, „misschien wordt het wel een jaar met verrassingen.”