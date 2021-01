Rob ’Snollebollekes’ Kemps is de slimste mens: ’Ben de meest onverwachte winnaar’

Ⓒ KRO-NCRV

De man die in vijf jaar tijd de weg aflegde van optredens op het biljart naar uitverkochte stadions is de slimste mens van Nederland. Rob Kemps, bekend als feestzanger met zijn rode jasje en gele stropdas, over zijn onverwachte overwinning. „Ik vind het leuk om overal een verhaal in te ontdekken.”