Monaco verliest kleurrijk lid prinselijke familie

Elisabeth-Anne was een nichtje van vorst Albert II en zijn zussen de prinsessen Caroline en Stéphanie. Van die laatste was zij ook de peettante.

De in 1947 geboren barones was de dochter van prinses Antoinette, de oudere zus van Alberts vader vorst Rainier III. Ze speelde een belangrijke rol in het publieke en sociale leven van Monaco, met name als voorzitter van de tennisfederatie. Die functie bekleedde ze sinds 1992. Ook was ze sinds 2008 vicepresident van de Monte Carlo Country Club en vertegenwoordigde de prins bij voorkomende gelegenheden. Elisabeth-Anne, in 1956 bruidsmeisje bij het huwelijk van Rainier met de Amerikaanse filmster Grace Kelly, trouwde twee keer en kreeg twee kinderen.

Haar moeder prinses Antoinette (1920-2011) had geheel in lijn met de traditie van het Monegaskische vorstenhuis een tumultueus liefdesleven. Ze trouwde drie keer. Haar drie kinderen werden buitenechtelijk geboren, maar daarna geëcht nadat ze in 1951 met hun vader Alexandre Noghès huwde. Met hem had ze al jaren een relatie maar het huwelijk hield slechts drie jaar stand.

Prinses Antoinette kreeg in 1951 van haar broer Rainier de titel barones de Massy, een naam én titel die haar met de achternaam Grimaldi geboren kinderen ook gingen gebruiken. Antoinette werd niet lang daarna geweerd uit het paleis omdat ze met haar latere tweede echtgenoot Jean-Charles Rey plannen had gemaakt om Rainier via een coup af te zetten.