Podiumpas voor theater hoopt bezoekcijfers op te krikken

Zoals je ook een Museumkaart of een Bioscoopabonnement kunt afnemen, kun je nu voor €35 per maand ook onbeperkt naar voorstellingen en concerten bij zo’n dertig deelnemende landelijke podia.

De Podiumpas wordt overigens niet geïntroduceerd vanwege tegenvallende bezoekcijfers door de coronacrisis. Al in 2017 ontstond voor het eerst het idee voor een Podiumpas, om mensen niet alleen vaker naar theaters en concertzalen te trekken, maar ook uit te dagen om eens wat vaker kaartjes aan te schaffen voor voorstellingen waar zij normaal gesproken niet naartoe zouden gaan.

Negen podia in de Randstad, waaronder de Amsterdamse Stadsschouwburg, Stadsschouwburg Utrecht en Het Nationale Theater in Den Haag startten destijds met een pilot en een jaar later werd die al uitgebreid naar Overijssel, Zuid-Limburg en Noord-Brabant.

Comfortzone

In totaal schaften ruim 1700 mensen destijds zo’n pas aan. Zij bleken tot wel zeven keer vaker naar het theater te gaan, namen anderen op sleeptouw en bezochten inderdaad voorstellingen die buiten hun comfortzone lagen. Met hun extra bezoeken vulden ze vooral stoelen die eerder leeg bleven.

Na een gedwongen pauze van ruim twee jaar, als gevolg van de coronapandemie, wordt de Podiumpas nu in heel Nederland uitgerold. „We zijn blij de Podiumpas nu met een groter publiek te kunnen delen. Het geeft het publiek laagdrempelig toegang tot voorstellingen die misschien minder voor de hand liggen”, aldus Charles Droste, directeur van Theater Amphion in Doetinchem en bestuurslid van de Podiumpas.

„De mensen die tijdens de pilot een Podiumpas hadden, geven we als eerste de kans om opnieuw een abonnement af te sluiten, om hen te bedanken voor hun enthousiasme en loyaliteit.”

Erik Pals, algemeen directeur van Scapino Ballet Rotterdam en eveneens bestuurslid van de Podiumpas, is enthousiast over de herstart: „Het is een win-winsituatie die de theatersector op dit moment goed kan gebruiken.”

Ontdekkingen

De pashouders bleken enorm enthousiast en loyaal. „Door de pas ga ik vaker naar voorstellingen. Daardoor doe ik regelmatig nieuwe ontdekkingen”, liet een enthousiaste gebruiker weten.

Tijdens de pilot was er sowieso al grote belangstelling onder podiumkunstenliefhebbers, maar er werden in eerste instantie slechts 1700 passen uitgegeven. In overleg met de sector en dankzij financiële ondersteuning van Fonds 21, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het programma Innovatielabs, krijgt Podiumpas nu een gecontroleerde en gefaseerde herstart, te beginnen met een eerste tranche van 5000 passen. De oud-pashouders komen als eerste in aanmerking voor een nieuwe pas. Daarna de mensen die al vóór de coronaperiode op de wachtlijst stonden.

Er zit uiteraard wel een limiet aan het aantal passen dat in de toekomst uitgegeven kan worden, aangezien theaters en concertzalen de toegang moeten kunnen garanderen.

Bij interesse is er een wachtlijst. Ook voor overige informatie: podiumpas.nl.