Caroline verruilt Chateau voor logeerkamer

Het viel Caroline zwaarder dan gedacht, het leven in Frankrijk p het Chateau van Martien Meiland en zijn gezin. Inmiddels woont ze weer bij haar zoon in Amsterdam. Ⓒ Ferry de Kok

Zo aanwezig als CAROLINE VAN EEDEN was in successerie Chateau Meiland, zo stil werd het na haar plotselinge vertrek in september. De huisvriendin van de familie MEILAND gaf eerlijk toe dat de werkdruk haar boven het hoofd groeide en dat direct ingrijpen noodzakelijk was.