T.J. Miller gearresteerd door de FBI

Miller beweerde dat de vrouw haar tas maar bleef controleren, de trein wilde verlaten en haar bagage wilde achterlaten, zo meldt TMZ. Volgens de acteur had hij het beste met iedereen voor. „Dit is de eerste keer dat ik in mijn leven het alarmnummer gebeld heb. Ik ben bezorgd om iedereen in die trein. Iemand moet die vrouw checken.” De vrouw liet aan de politie weten dat Miller luidruchtig en agressief was in de trein en dat hij opmerkingen over haar haar had gemaakt. Ook hadden ze ruzie gemaakt.

De trein die doorzocht werd, stond in Connecticut. Miller zelf was in de trein onderweg naar New York. Daar aangekomen, werd hij de trein uitgezet, omdat hij dronken was. Volgens medewerkers had hij twee glazen wijn en twee dubbele whiskey gedronken. Zijn actie zorgde voor maar liefst 926 uur vertraging.

Miller werd maandag op een vliegveld in New York aangehouden. Dinsdag werd hij weer vrijgelaten, nadat zijn borg van een ton betaald was. Hij kan daarvoor een gevangenisstraf van vijf jaar krijgen.

De arrestatie komt vier maanden na de beschuldigingen van seksueel misbruik en geweld aan zijn adres. Hij zou tijdens zijn studententijd een vrouw hebben geslagen toen zij seks hadden, wat haar een bebloede lip opleverde. De vrouw beweerde eveneens dat hij haar zonder haar instemming zou hebben gepenetreerd. Tijdens een tweede voorval zou hij haar bijna hebben laten stikken.