Seriesblog Love or leave 2023 – aflevering 10 Temptation island: notoire ’trio-drammer’ wordt node gemist

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Videoland

Het Temptation island: love or leave-avontuur zit er bijna op. We zijn inmiddels tien afleveringen verder, waarin net niet genoeg gebeurt. De verkeerde paal vormt het hoogtepunt deze week. Maar wie weet zit het venijn in de staart, of in de ’banaan’.