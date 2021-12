Premium Het beste van De Telegraaf

Dolly Dots-zangeres Esther Oosterbeek: ’Voor mij geen man meer!’

Door Jan Uriot

Er is veel gebeurd in het leven van Esther Oosterbeek. Een hersenbloeding kostte haar bijna het leven. „Ik mag van geluk spreken dat ik er nog ben.” Ⓒ ANP/ HH

Ze zegt na haar hersenbloeding te leven in reservetijd. Die tijd deelt zangeres Esther Oosterbeek het liefst al jaren alleen in. Terwijl haar Dolly Dots-collega Angela Groothuizen er geen geheim van maakt dagelijks te tinderen, moet Esther er niet aan denken. „Ik heb twee keer in mijn leven een blind date gehad, het was vreselijk!”