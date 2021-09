Rechter verwerpt aanklacht vermeend slachtoffer Marilyn Manson

De vrouw, die anoniem wenste te blijven, beweerde volgens TMZ dat de twee in 2011 met elkaar begonnen te daten, waarna zaken al snel bergafwaarts gingen. Manson zou haar toen hebben verkracht, zegt ze. Maar omdat het vermeende slachtoffer te vaag bleef over wat er zich had afgespeeld, verwierp de rechter haar aanklacht. Ze krijgt twintig dagen de tijd om opnieuw een aanklacht in te dienen en in te gaan op de bezwaren die zijn aangetekend.

Overigens is Manson ondanks deze verwerping nog niet uit de problemen: er lopen nog drie aanklachten tegen hem wegens seksueel misbruik, waaronder een van actrice Esme Bianco.