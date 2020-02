Britse band weigert festivals met ’te weinig vrouwelijke artiesten’

Muziekjournaliste Laura Snapes riep The 1975 op om een clausule op te nemen in hun contract waarin staat dat ze alleen op festivals staan waar een bepaald percentage vrouwelijke artiesten zal spelen. Healy reageerde daarop: „Ik heb al ja gezegd op een aantal festivals die hier niet aan voldoen, dus ik ga fans met tickets niet teleurstellen. Maar van nu af aan zal ik doen wat je vraagt, want ik geloof dat dit de enige manier is waarop mannelijke muzikanten echte bondgenoten kunnen zijn.”

De zanger wil graag van andere bands hetzelfde initiatief zien, om gelijkwaardige representatie te verkrijgen voor vrouwelijke, non-binary en transgender muzikanten. „Het gaat om actie ondernemen”, verklaart Healy. „Als het gaat om grote sociopolitieke zaken en regeringen erbij zijn betrokken, is het makkelijk om protesten te negeren. Maar de muziekindustrie kunnen we veranderen.”