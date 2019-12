Boer zoekt Vrouw binnenkort weer te zien

In september dit jaar werden de tien deelnemende boeren al aan het publiek voorgesteld. Kijkers kregen twee weken de tijd om een brief te sturen naar een boer waar ze interesse in hadden.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen wordt bekendgemaakt welke vijf boeren in de afleveringen centraal komen te staan en welke vijf boeren alleen online gevolgd kunnen worden. Dit jaar doen negen mannen en één vrouw mee. De vijf boeren die de meeste brieven ontvangen zullen in verschillende rondes drie personen selecteren die uiteindelijk op de boerderij komen logeren. Uiteindelijk kiezen ze een kandidaat waarmee ze op een korte vakantie gaan.

Het populaire programma van Yvon Jaspers begint 23 februari aan zijn elfde seizoen.