Wim Kieft tot twee keer toe onderuit op zijn fiets: ’Echt heel pijnlijk’

Het recept bij Veronica Inside is bekend: Wilfred Genee geeft de voorzet en Johan Derksen kopt ’m in. Zo ook maandagavond. Wanneer de presentator aan Kieft vraagt of hij nog weleens leuke dingen doet, ’zoals fietsen’, haakt De Snor in. „Hij is gevallen. Hoe is het met je verwondingen? Wij waren eerst nog bang dat hij op zijn mondje was gevallen, en dat is lastig in zo’n talkshow.”

Enigszins verrast dat Derksen het op tafel gooit, doet Kieft lachend zijn verhaal. „Nou, ik sprong er niet lekker op, zeg maar. Ik wilde erop springen en toen ben ik gevallen bij de Albert Heijn. Ik viel echt heel hard op mijn knie. Maar toen kwamen er meteen mensen aanlopen, of het wel goed met mij ging. Dus ik dacht: hier heb ik geen zin in. Zo meteen gaat er iemand nog filmen of fotograferen.”

Gedronken

En dus pakte de oud-international snel zijn fiets en maakte hij zich uit de voeten. „Dus ik spring weer op die fiets, en ik wil trappen, maar ik had zo veel last van mijn knie dat ik tegen een stilstaande auto aanreed. Ik denk dat die mensen dachten dat ik gedronken had. Maar dat had ik niet! Nee... maar dat was echt heel pijnlijk.”

In het voorjaar van 2020 werd Kieft geopereerd aan zijn linkerknie. Vooruitblikkend daarop vertelde hij daarover in het Veronica Inside-rubriek Koffie met Kieft: „Ik krijg een halve knie, een Oxford-knie heet dat. Je moet de mazzel hebben dat er geen infectie bijkomt en daarna moet je een maandje of drie revalideren. Dan kan ik gewoon weer sporten. Ik kan helemaal niks, bij het minste of geringste krijg ik last. Dat kraakbeen is weg in die linkerknie.”