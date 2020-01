ZIEN: is Adele té dun?

Op Twitter maken fans zich ernstig zorgen over de nieuwe look van Adele. De zangeres zou zelfs te dun zijn. De commentaren op Twitter liegen er niet om. „Is dit Adele”, schrijven meerdere Twitteraars. Iemands anders schrijft: „Adele ziet er veel te dun uit. Moeten we ons zorgen maken?” Oordeel zelf.

Adele is vele kilo’s afgevallen. Volgens The Sun heeft dat allemaal te maken met Joe Wicks, een zogenoemde bodycoach. De 31-jarige zangeres zou de afgelopen periode enorm veel in de gym hebben gestaan en ’in het geheim’ zijn intense work-outfilmpjes hebben gevolgd.