Jort Kelder inderdaad nieuwe presentator van Op1

Sander liet maandag weten dat hij zou stoppen met de talkshow. Toen werd al gefluisterd dat Jort zijn plek in zou nemen, maar dat wilde omroep WNL niet bevestigen.

De presentator besloot in juni dat hij geen zin meer had in Op1. Sander legde maandag in zijn Zelfspodcast uit dat hij de vrijheid mist en zijn rol beperkt vindt. „Ik heb een Volkskrant-column waar ik kan zeggen wat ik wil. Ik heb Quote wat fantastisch is. Ik vind het gewoon leuker om dingen te maken en vrijheid te hebben daarin.”

Sander blijft wel beschikbaar om af en toe in te vallen voor Jort.