Gemengde reacties op optreden Meghan bij Ellen: ’Gênant’

Meghans komst zou een verrassing zijn geweest voor het aanwezige studiopubliek, dat volgens Ellen DeGeneres ’helemaal uit z’n dak ging toen ze binnenkwam’. De vrouw van prins Harry kwam ondermeer praten over haar kinderboek The Bench en haar strijd voor betaald ouderschapsverlof in de Verenigde Staten, iets wat daar niet geregeld is zoals in Nederland het geval is.

Meghan deed mee aan een prank van Ellen DeGeneres. Het leverde hilarische situaties op. Tekst loopt door onder de video.

Daarnaast liet ze zich van haar komische kant zien door mee te doen aan een programmaonderdeel waarbij DeGeneres haar via een ’oortje’ influistert wat ze moet zeggen tijdens een opname en verraste ze een alleenstaande moeder met een gift voor diens non-profitorganisatie. Ook deelde ze een aantal persoonlijke anekdotes over haar, Harry en hun kinderen Archie en Lilibet en een foto van Archie, al was daarop niet zijn gezichtje te zien.

Gênant

De meningen onder de kijkers liepen uiteen, zo viel te lezen op sociale media. „Hartstikke leuk om Meghan zo te zien, ze lijkt echt gelukkig om weer thuis te zijn in Los Angeles waar ze vandaan komt. Deze rol past veel beter bij haar dan een strak Brits keurslijf, ze is zo cool en durft zichzelf op de hak te nemen”, schrijft iemand. Een ander zegt juist het tegenovergestelde: „Wat is er gebeurd met de vrouw die zo graag privacy wilde en de media beschuldigt van hetzes tegen haar?”

„Die vrouw zoekt nu zelf constant de media op. Het is echt gênant om een lid van het Britse koningshuis mee te zien doen aan verborgen cameraspelletjes. Je wil wel je titel behouden, en gebruikt die ook constant, maar ondertussen gedraag je je als wannabe Hollywoodster die haar status slechts aan haar huwelijk te danken heeft. Dit is een regelrechte belediging voor alles waar koningin Elizabeth zo hard voor heeft gewerkt.”