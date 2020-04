Liam Gallagher treedt gratis op voor Brits zorgpersoneel

Liam Gallagher zoals we hem kennen. Ⓒ Getty Images

Om de medewerkers van de NHS, de Britse gezondheidszorginstelling, te eren voor hun harde werk tijdens de coronacrisis geeft Oasis-legende Liam Gallagher later dit jaar voor hen een gratis concert in de O2 Arena in Londen. Dat maakte hij vrijdag bekend op Twitter.