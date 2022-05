Mirjam de Graaff: ’Zo laat ik Bart herleven’

Sterren

Doodzieke Willibrord verraste Derksen: ’Dat was hartverscheurend’

Het naderende einde van Willibrord Frequin hakt er flink in bij de mannen van Vandaag Inside. De markante journalist en programmamaker van weleer is ernstig ziek, maar hoefde er geen seconde over na te denken Johan Derksen veel succes te wensen met de terugkeer van zijn programma. „Dat was hartversc...