Ed Sheeran gaat op theatertournee

De ’kleine’ tour begint op 19 mei in de Ruth Eckerd Hall in Clearwater en eindigt op 22 september in het Shrine Auditorium in Los Angeles. In de zalen kunnen respectievelijk zo’n 2500 en 6000 mensen.

„Ik speel deze zomer wat kleinere theatershows in de VS, zodat ik Subtract in een intieme setting kan spelen met mijn volledige band”, aldus Sheeran op zijn socialemediakanalen. Fans kunnen zich registreren om zo toegang te krijgen tot de kaartverkoop.