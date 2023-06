Premium Het beste van De Telegraaf

’Across the Spider-Verse’ getekend door stripverleden Spider-Man

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Miles Morales slingert van universum naar universum in ’Across the Spider-Verse’. Ⓒ Sony Animation

Spider-Man begon zijn kleurrijke leven op papier: in augustus 1962 beleefde hij zijn allereerste avontuur in het laatste nummer van de Marvel-uitgave Amazing Fantasy. Sindsdien slingert de superheld in aan hem gewijde comics van bladzijde naar bladzijde. Nadat de animatiefilm Spider-Man: Into the Spider-Verse die stripwortels in 2018 al eerde, maakt opvolger Across the Spider-Verse nu een nóg diepere buiging voor zijn met de hand getekende achtergrond.