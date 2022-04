Jan Rot: ’Ik heb nog maar een paar weken te leven’

„Na een nieuwe scan is als een mokerslag aangekomen dat ik niet nog – zoals verwacht – een paar maanden, maar eerder een paar weken te leven heb”, aldus Rot, die door zijn verslechterde gezondheidssituatie al zijn geplande optredens noodgedwongen moet staken. Ook zijn afscheidsfeest in de Nieuwe Luxor is geschrapt.

Rot hoopt er met zijn gezin ’nog een bijzondere tijd van te maken’. „Ik dank iedereen voor alle warmte, steun en applaus de afgelopen decennia. Ik ben nog niet weg hier, maar zeg het alvast: het was een prachtig leven. Liefs, Jan.”

Jan Rot schreef muziek voor onder meer Rob de Nijs, Boudewijn de Groot en Henny Vrienten. In totaal heeft hij meer dan 800 nummers op zijn naam staan. Ook vertaalde hij talloze musicals, waar onder Hair en Hello, Dolly! Rot won in 2016 de Annie M.G. Schmidt-prijs voor zijn nummer Stel dat het zou kunnen.