Nieuwslezer Henk Blok maakt comeback op de radio

Vanaf maandag is Blok weer te horen als nieuwslezer. Hij gaat in de middaguren van 16.00 tot 19.00 uur aan de slag bij Dennis Ruyer en Celine Huijsmans. Eerder was Blok nieuwslezer bij De 538 Ochtendshow met Frank Dane.

Eind mei besloot Blok met sabbatical te gaan omdat de ziekte sarcoïdose, waar hij al vijftien jaar mee kampt, hem te veel werd. Toen zei Blok dat hij zich wellicht beter ging voelen als hij niet ’elke dag om half vijf op moet’.

Hij wilde meer tijd doorbrengen met zijn gezin. „Ik heb genoten van mijn sabbatical en ben klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn carrière: het nieuws lezen in de middag op Veronica. Ik ben ontzettend blij om weer terug on air te zijn en luisteraars te voorzien van het laatste nieuws”, aldus Blok.