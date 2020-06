Spike Lee toont zwarte littekens

Films over de Vietnam-oorlog (1955-1975) zijn er volop gemaakt, maar vrijwel nooit lag daarbij het perspectief bij zwarte Amerikanen die meevochten. Opmerkelijk, omdat die getalsmatig wel sterk oververtegenwoordigd waren. In Da 5 Bloods keren vier van hen terug naar Vietnam, officieel om de stoffelijke resten van hun gevallen leider Stormin’ Norman (Chadwick Boseman) op te graven en te repatriëren. Al hebben zij ook een geheim motief: een door hen gevonden goudschat, die ze vlakbij Normans junglegraf verborgen hebben.

Hun weerzien in Ho Chi Minh Stad (het vroegere Saigon) is hartverwarmend. Tegelijkertijd rijt hun reis naar Vietnam ook oude littekens open. Al is diezelfde wond voor één van nooit geheeld: Paul (Delroy Lindo) gaat wankelend door het leven door onverwerkte oorlogstrauma’s. Die hebben niet alleen zijn bestaan getekend, maar ook dat van zijn bezorgde zoon (Jonathan Majors), die ongevraagd is meegereisd.

Onderlinge spanningen

Zoals hij vaker doet, trapt Spike Lee zijn tweeënhalf uur durende film af met een fotomontage waarin hij de onderdrukking van zwart Amerika in historisch perspectief zet. Naast de nieuwe Vietnam-avonturen van zijn voornaamste personages, krijgen we hen later ook te zien tijdens de oorlog, maar dan wel als mannen op leeftijd die het nu zijn. Alleen Stormin’ Norman (Chadwick Boseman) oogt in die ogenschijnlijk op 16 mm geschoten flashbacks zo jong als hij was. Langzaam ontrolt zich zo langs twee met elkaar verweven tijdlijnen een verhaal waarin de onderlinge spanningen steeds verder oplopen.

Black Lives Matter

In Spike Lee’s beste werk (Do the right thing, Malcolm X, Blackkklansman) weet hij zijn boodschap feilloos te verpakken. Dit keer lukt hem dat minder goed, omdat het scenario aan elkaar hangt van toevalligheden en ook zijn regie wat rommelig oogt. Toch blijft Da 5 Bloods wel boeien, terwijl het belang van wat hij te vertellen heeft nu groter is dan ooit. Omdat zijn film op een amusante en soms ronduit schrijnende manier duidelijk maakt dat de Black Lives Matter-beweging van nu op de schouders van reuzen staat die al eerder deze strijd tegen raciale ongelijkheid zijn aangegaan. Treurig alleen dat die strijd nog lang niet gestreden lijkt.

✭✭✭