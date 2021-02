’Romeinse Tragedies’ als livestream

De livestreams van ITA zijn zo langzamerhand een begrip aan het worden. Maar na voorstellingen als Medea, Wie heeft mijn vader vermoord, De stille kracht en het ook al vierenhalf uur durende Kings of war, wordt met Romeinse Tragedies een nieuwe, spraakmakende stap gezet.

Ook voor de kijkers thuis is het spannend, want zes uur is een lange zit. Bijzonder aan Romeinse Tragedies was dat het publiek zich middenin de politieke arena bevond, waar maar liefst vijftien acteurs om hen heen non-stop de drie klassiekers van Shakespeare - Coriolanus, Julius Caesar en Antonius & Cleopatra - aan het spelen waren in een sfeertje van monitors, schermen, tv-studio’s, diplomatenkoffertjes en krijtstreeppakken.

Nu is er dus op de speelvloer geen publiek aanwezig en dat past misschien ook wel prima in het oorspronkelijke concept, waarbij Van Hove consequent de ademloze jachtigheid oproept waarmee de carrousel van politiek en nieuws de klok rond om de eigen as draait, terwijl het publiek (de kijker/kiezer) voor de buis een snack eet of tussendoor naar het toilet gaat.

Info: ita.nl/italive