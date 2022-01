Mariska Bauer getroffen door herseninfarct

Bauer schrijft enorm te zijn geschrokken. „Voor ons als gezin is het jaar helaas niet zo goed begonnen. Onze Mariska is deze week getroffen door een herseninfarct en we zijn enorm geschrokken. De komende tijd gaan we haar steunen en werken aan haar herstel.”

Vervolgens spreekt de zanger zijn dankbaarheid uit naar het zorgpersoneel. „Onze dank is groot aan het zorgpersoneel. Naar omstandigheden gaat het goed en we zijn blij dat ze vanaf vandaag weer thuis is.”

Frans en Mariska zijn al dertig jaar een stel en hebben samen vier zoons.