Jennifer Lawrence niet nerveus voor bruiloft

„Ik zag een jurk en zei: dat is m’n jurk. Ik zag een locatie en had zoiets van: cool, we hebben een locatie”, vertelt de 28-jarige Hunger Games-ster over haar ontspannen planning. Wel kwam de ’bridezilla’ in Jennifer naar boven toen ze op het laatste moment besloot dat ze toch een vrijgezellenfeest wilde. „Toen kon niemand omdat het zo kort dag was en barstte ik in huilen uit. Ik wist niet eens waarom ik aan het huilen was. Ik wist niet dat ik een vrijgezellenfeest wilde en vond mezelf heel erg zielig.”

Dat ze nu haar bruiloft aan het plannen is, had de actrice een paar jaar geleden niet verwacht. „Ik was helemaal niet in een fase dat ik dacht dat ik klaar was om te trouwen. Maar toen ontmoette ik Cooke en wilde ik met hem trouwen. We wilden met elkaar trouwen, we wilden volledig voor elkaar gaan.”

Jennifer twijfelt dan ook geen seconde aan haar toekomstige echtgenoot. „Hij is mijn beste vriend. Ik wil hem op papier voor altijd aan me binden”, zegt ze lachend. „En gelukkig bestaat er een manier om iemand op papier aan je te binden. Dat je als je je favoriete persoon op aarde vindt je kan zeggen: je kan niet weggaan.”