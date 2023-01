Moddergooien tussen Rachel Hazes en Yvonne Coldeweijer in rechtbank: ’Gecremeerde kroket’

Coldeweijer, de vrouw achter juicekanaal Life of Yvonne, staat vooral terecht vanwege een video die ze online had gezet, waarin ze uitlatingen doet over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen. Daarnaast ontving Coldeweijer voor het weekend een extra sommatie, dat zij Hazes geen gecremeerde kroket meer mocht noemen. Volgens de advocaat van Hazes refereert het woord gecremeerd aan de dood, wat door Hazes als pijnlijk wordt ervaren.

Coldeweijer heeft een oude video met een betoog van haar over Rachel Hazes opnieuw online gezet, terwijl Hazes haar eerder had gesommeerd de video te verwijderen. Eind november verwijderde Coldeweijer de video na een sommatie en het aankondigen van een kort geding door Hazes, maar 27 december heeft ze toch besloten de video weer te plaatsen.

Tekst gaat verder onder de video

’Niet nodig’

Coldeweijer zegt tegenover Privé dat ze het belangrijk vindt om te laten weten dat het wat haar betreft niet nodig was om hier te staan. „Het was net zo handig geweest als André bijvoorbeeld een statement gepost had dat hij niet gebroken was met zijn moeder. Dan had ik lekker voor schut gestaan en had ik het, zoals beschreven, gerectificeerd en de video verwijderd zonder dat we hier moeten komen”, aldus de ’juicekoningin’. „Als mevrouw Hazes daar zo zeker van was geweest, dan hadden ze dat kunnen doen. Hoe het eraan toe kan gaan, wat mensen gaan roepen en dat je vooral je gezicht op ’strijk’ moet houden en niet mag lachen. Dat wordt moeilijk met een ’gecremeerde kroket’”, zegt Coldeweijer.

De druppel

De advocaat van Hazes zegt in de rechtbank dat zij als Bekende Nederlander door de jaren heen echt wel wat gewend is. „Maar deze juice is echter wat anders. De video van Coldeweijer is de druppel die de bekende emmer doet overlopen. Er is een grens aan het toelaatbare”, aldus de advocaat.

De bron van de informatie van Coldeweijer was wederom een punt ter discussie. Volgend de advocaat van Hazes kan je niet zomaar iets roepen en zeggen: „Het zijn mijn bronnen die iets zeggen. Je moet aanneembaar maken dat die bronnen kloppen’”, luidt het.

Toepassen van wederhoor had hier weinig zin gehad, stelt de verdediging. Hazes zou toch wel ontkennen. Het publiek verwacht, bij het brengen van juice, ook niet direct dat er hoor- en wederhoor is toegepast.

Hazes zegt in de rechtbank de waarheid erg belangrijk te vinden. „Dat moet boven tafel komen. Is het niet voor mezelf, dan wel voor andere mensen. Wat mevrouw Coldeweijer doet kan echt niet.” Ook Coldeweijer pleit naar eigen zeggen voor de waarheid. „Ik zal met volle overtuiging achter mijn juice blijven staan.”

Uitspraak op 23 januari.