Ryan Reynolds reageert na 5 jaar op brief van Deadpool-fan

Hunter stuurde Ryan in maart 2016 als onderdeel van een schoolopdracht voor Engels een brief. Hierin vroeg de fan om advies om „net zo stoer te zijn als jij.” De acteur adviseerde de fan om het bij een ding te houden. „Voor mij is dat acteren. Ik begin niet aan willekeurige zakelijke overeenkomsten zoals andere sterren.”

Ryan lijkt inmiddels van gedachten veranderd, zo verkocht hij vorig jaar zijn ginbedrijf voor 610 miljoen dollar. Ook de vergelijking met American football-speler Tom Brady uit de brief is niet meer van toepassing. „Acteren en ik zijn net als Tom Brady en New England Patriots: voor altijd samen”, zei hij over de sportman die de club in 2019 na achttien jaar verliet.

De acteur ziet zelf ook in dat hij toch een beetje veranderd is. „Klopt nog steeds. Voor het grootste deel”, twitterde hij over zijn brief.