Dr. Fauci-imitatie levert Brad Pitt Emmy-nominatie op

De keuze voor Pitt om Dr. Fauci na te doen kwam van de viroloog zelf, toen hem in een interview werd gevraagd wie hem het best zou kunnen portretteren. Brad, die groot fan is van Fauci, gaf graag gehoor aan dit verzoek. Aan het einde van zijn sketch deed hij zijn bril en pruik af en bedankte hij de arts voor al het belangrijke werk dat hij verricht om het coronavirus in de Verenigde Staten te bestrijden. Fauci is eveneens fan van Pitt. „Hij heeft het geweldig gedaan en hij is een van mijn favoriete acteurs.”

Het is de tweede keer dat Brad genomineerd wordt voor een Emmy. In 2002 kreeg hij ook een nominatie voor gastacteur in een comedyserie, toen voor zijn gastrol in Friends.

Mocht Pitt in september de felbegeerde Emmy in de wacht slepen, dan kan hij ondanks het coronavirus terugkijken op een succesvol professioneel jaar. In februari won de acteur een Oscar voor zijn rol in de film Once Upon A Time In Hollywood. Acteurs die dit eerder voor elkaar kregen zijn onder meer Helen Mirren en Helen Hunt.