Zangeres S10 geeft voorproefje Songfestival in Carré: ’Ik zal jullie niet teleurstellen’

Enkele honderden fans kwamen op het optreden van de Edison-winnaar af. Ze staat er zelfverzekerd. „We hebben een nieuwe show gemaakt. Als je wilt dansen of opstaan, moet je dat doen, want je moet genieten van mij”, roept ze.

Dansen is eigenlijk verboden, vertelt de zangeres later. „Maar we bewegen met de handen in de lucht. We hebben iets te vieren, want ik ga naar het Songfestival.” Het publiek doet enthousiast mee. Soms zingt ze en soms rapt ze. Maar nooit vergeet de zangeres de muziek: de ene keer gevoelig, en de andere keer met een powerbeat.

Zangeres S10 in Carré. Ⓒ Telegraaf

Wende Snijders, met wie S10 al enige tijd een sterke band heeft, was ook aanwezig. Beiden stonden al een keer samen op het podium in het koninklijk theater aan de Amstel.

Het is niet bekend of Snijders de zangeres bijstaat in aanloop naar het Eurovisie Songfestival. Maar ze wordt regelmatig de mentor van S10 genoemd. Wel stond Snijders, mede door haar krachtige en theatrale optredens, in de afgelopen jaren op vele wensenlijstjes als Nederlandse droomkandidaat voor het Eurovisie Songfestival.