Daniel Radcliffe: ’Harry Potter heeft mij niet meer nodig’

Daniel Radcliffe is niet betrokken bij de Potter-serie. Ⓒ ANP/HH

Daniel Radcliffe is niet benaderd voor de Harry Potter tv-serie die momenteel in de maak is. Daar heeft de inmiddels 33-jarige acteur vrede mee, de Brit meent zelfs dat hij niet nodig is om van de reeks een succes te maken.