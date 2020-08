Klassieker Döblin in nieuw jasje

Berlin Alexanderplatz is een moderne versie van Alfred Döblins gelijknamige boek uit 1929. Rainer Werner Fassbinder maakte daar in 1980 al een beroemde televisieserie van, nu is het de beurt aan Burhan Qurbani. De Duitse zoon van Afghaanse vluchtelingen neemt drie uur de tijd om Francis, later omgedoopt tot Franz, te laten vallen en opkrabbelen in de Berlijnse onderwereld.

Want ook al heeft Francis zich voorgenomen om een nieuwe man te worden, hij blijft in dezelfde valkuilen trappen als vroeger. Aanvankelijk wil hij niks weten van crimineel Reinhold, maar nadat de illegale immigrant is uitgebuit en verstoten, begint het snelle geld steeds meer te lonken. Ook al betekent dat in de praktijk dat hij het zwarte sloofje wordt. Door witte drugsbazen omschreven als gorilla, die vooral respect moet tonen voor het feit dat hij nu gered is van de straat.

Qurbani neemt op die manier ook de ruimte om de liefdeloze en scheve wereld van nu bloot te leggen. Kil is zijn film echter geenszins. Vooral nachtelijk Berlijn oogt sexy, met dampende clubs en mensen uit alle hoeken van de samenleving. Bovendien zit er een hoopvol einde aan deze versie van Berlin Alexanderplatz. Spijtig is wel dat de aanloop daarnaartoe een reeks krampachtige plotgrepen met zich meebrengt. Qurbani’s update intrigeert zonder meer, maar had een beter scenario verdiend.

✭✭✭✩ (3,5 ster uit 5)