Ria Valk (82) herstellende van operatie borstkanker: ’Gelukkig niet uitgezaaid’

Het bleek foute boel toen Valk een knobbeltje bij haar borst voelde. „Gelukkig bleek het niet uitgezaaid te zijn en is zij inmiddels geopereerd”, aldus haar manager. „Ria is ontzettend opgelucht en blij dat ze er op tijd bij was. Ze neemt nu wat rust in haar agenda en blijft voorlopig thuis.”

Voor Valk is het niet de eerste keer dat ze is geconfronteerd met kanker. In 2013 en 2019 kreeg ze al te maken met huidkanker. In 2013 is er een plekje bij haar neus weggesneden, in 2019 een plekje onder haar oog.