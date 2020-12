Willibrord Frequin: ’Ik vrees een depressie’

Willibrord Frequin, hier op archief, mist zijn leven in de kroeg, de eenzaamheid begint vat op hem te krijgen. ,,Dat ik mijn vrienden niet meer kan zien, hakt er aardig in.” Ⓒ ANP/HH

Het is flink afzien voor voormalig tv-presentator WILLIBRORD FREQUIN die, zo zegt hijzelf, tegen een depressie aanzit nu hij nauwelijks nog zijn vrienden ziet. ,,Ik mis de makkers die ik dagelijks in mijn stamcafé ontmoette. Ik voel een beklemmende eenzaamheid in mijn lijf. Het is afschuwelijk om nagenoeg hele dagen alleen thuis te zitten.’’