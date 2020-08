Mensen gewetenlozer dan zombies in ’Peninsula’

Eigenlijk is Peninsula het sluitstuk van de zombietrilogie die regisseur Sang-ho Yeon begon met zijn animatiefilm Seoul Station. Net als Train to Busan is echter ook zijn nieuwste een live-action avontuur. Wel is zijn visuele stijl dit keer stukken minder realistisch en zijn de computereffecten die hij toepast soms zelf cartoonesk.

De nogal zwalkende focus ligt vooral op Jung-seok en zijn clubje avonturiers, die door een bendeleider in Hong-Kong op het spoor worden gezet van een vrachtwagen met miljoenen dollars in de laadruimte. Tijdens een nachtelijke bliksemoperatie proberen zij de zombies in Zuid-Korea te snel af te zijn. Alleen hebben zij niet gerekend op een losgeslagen militaire eenheid op het schiereiland, waarvan de leden nog veel bloeddorstiger blijken te zijn dan de dolende ondoden. Gelukkig komt er hulp uit onverwachte hoek.

’Peninsula’. Ⓒ Foto PR

De zombies in Peninsula spelen welbeschouwd een ondergeschikte rol, als een vleesetende variatie op onuitroeibaar onkruid. Dit post-apocalyptische avonguur gaat meer over menselijke wreedheid: bij velen blijkt het laagje beschaving en empathie dunner dan gedacht, terwijl anderen juist wel opkomen voor wie zwakker zijn. Een actuele observatie, verpakt in vette actie en in voertuig-achtervolgingen die onvermijdelijk aan Mad Max doen denken. Best amusant, ofschoon minder memorabel Sang-ho Yeons vorige film.

✭✭✭ (3 uit 5)