K2 zoekt K3 dit najaar te volgen bij SBS6

In februari liet de Nederlandse Klaasje weten na vijf jaar K3 te verlaten. De Belgische Hanne en Marthe willen echter wel door en dus wordt er gezocht naar een derde lid.

In totaal meldden zich zo'n 22.690 mensen aan. Het nieuwe K3-lid hoeft niet per se een vrouw te zijn of blond haar te hebben, iedereen mocht een poging wagen. Er is uiteindelijk een selectie gemaakt van 1442 deelnemers die kans maken om het nieuwe K3-lid te worden.