Eerste tickets Eurovisiesongfestival in verkoop

De verwachting is dat de kaarten voor de halve finales op 12 en 14 mei en de finale van 16 mei het snelst de deur uitgaan. De organisatie van het songfestival benadrukt dat ook de repetities volwaardige shows zijn, inclusief presentatoren en opening- en interval-acts. Bij deze shows, die veel goedkoper zijn dan de liveshows, ontbreekt vanzelfsprekend alleen een uitslag.

Van 18,50 tot bijna 250 euro

De prijzen voor de verschillende shows variëren van 18,50 tot bijna 250 euro. Dat is vergelijkbaar met recente songfestivals in Duitsland en Zweden. Dit jaar in Israël waren de tickets aanzienlijk duurder.

Hoeveel tickets er precies beschikbaar zijn in de eerste ronde, wil de NPO niet zeggen. In januari, na de loting, volgt een tweede ronde. Medio maart gaan de laatste tickets in de verkoop.

Twee derde beschikbaar voor publiek

In totaal kunnen er zo’n 65.000 mensen bij de negen verschillende shows in de Rotterdamse Ahoy zijn. Twee derde van de plaatsen komt beschikbaar voor het publiek, de rest is voor de delegaties van de deelnemende landen, officials en sponsors. De gemeente Rotterdam verloot een klein deel van de kaarten onder inwoners met een laag inkomen. De winnaars krijgen de kaarten gratis.