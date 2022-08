Premium Het beste van De Telegraaf

Rechter maakt korte metten met eis van twintig miljoen Kan Phil Collins na heibel met ex eindelijk zorgeloos genieten van ’pensioen’?

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Nu de rechtszaak van zijn haatdragende ex tegen hem is afgewend, kan het grote publiek zich Phil Collins sinds zijn ’pensioen’ dit jaar vooral herinneren om waar hij groot mee werd: zijn muziek. Ⓒ Getty Images

Het had een fantastisch jaar moeten worden voor Phil Collins met zijn afscheidstournee met Genesis en het allerlaatste optreden in maart dit jaar. In plaats daarvan werd hij meegesleurd in de smerige strijd van zijn ex, die zijn reputatie besmeurde met praatjes over zijn slechte hygiëne en ’verbale en emotionele mishandeling’. Deze Orianne Cevey lijkt nu echter definitief de mond gesnoerd.