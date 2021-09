’Kelly Clarkson zet muziekcarrière op lager pitje’

Clarkson neemt vanaf volgend jaar met The Kelly Clarkson Show het tijdslot over van Ellen DeGeneres, die nu nog elke middag om 15.00 uur bij NBC te zien is. Clarksons programma loopt in ieder geval tot en met 2023. Het programma is nu nog vlak voor DeGeneres, om 14.00 uur, te zien. Eerder werd bekend dat de Amerikaanse talkshowpresentatrice na negentien seizoenen stopt met The Ellen Show.

De 39-jarige Amerikaanse houdt volgens de bronnen geen tijd meer over voor haar zangcarrière. Clarkson is naast haar dagelijkse talkshow namelijk ook aan de slag gegaan als coach in de Amerikaanse versie van The Voice. De zangeres, bekend van hits als Breakaway en Stronger (What Doesn't Kill You), won in juni nog twee Emmy's voor haar talkshow.