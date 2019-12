Per Gessle bedankt overleden Roxette-zangeres voor samenwerking

„De tijd gaat hard. Ik weet nog goed hoe we in mijn kleine flat in Halmstad onze dromen deelden. En wat voor een geweldige droom hebben we samen beleefd”, schrijft Per over het succes van Roxette. „Het wordt nooit meer hetzelfde zonder jou.”

In zijn verklaring gaat Per ook nog in op de muzikale kwaliteiten van zijn compagnon. „Je was een geweldige muzikant. Een zangeres van een niveau dat je nu nog maar zelden tegenkomt.”

Per was verantwoordelijk voor de meeste songs van Roxette. „Maar het was dankzij jou dat mijn zwart-witte melodieën prachtig werden ingekleurd. Ik ben blij, trots en vereerd dat ik zoveel van je tijd en je talent mocht delen.” Daarnaast prijst hij het warme karakter en de humor van de op 61-jarige leeftijd overleden zangeres.

Marie Fredriksson laat haar man Mikael Bolyos en hun twee kinderen Josefin en Oscar achter.